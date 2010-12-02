ASP.Net разработчик

На постоянную работу требуется ASP.Net (C#) разработчик.

Задачи - создание сайтов, поддержка/развитие существующих сайтов.

Требования:

1. Высшее образование

2. Знание и опыт работы с ASP.Net

3. Знание и опыт работы с ASP.Net MVC

4. Знание и опыт работы с T-SQL

5. HTML, DOM (для IE, FF, Opera), JavaScript, CSS

6. Опыт создания сайтов для Sharepoint (2007, 2010) будет преимуществом

График работы: понедельник-пятница с 9/10 до 18/19.

Испытательный срок до 2 месяцев.

Офис находится в Москве по адресу 5 Донской проезд 15 строение 5 (рядом находится станция метро "Ленинский проспект").

Быстрее всего я смогу с вами связаться если вы вышлите мне письмо на [email protected] с информацией о себе:

1. ФИО, Дата рождения

3. Опыт работы

4. Причина увольнения с предыдущего места работы

5. Желаемый уровень зарплаты

В теме письма укажите "ASP.Net Developer