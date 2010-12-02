ASP.Net разработчик

На постоянную работу в офис требуется программист. Знание PHP, Mysql, Java скрипт . Опыт работы с Joomla, желательно знание Smarty. Зарплата по результатам собеседования
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На постоянную работу требуется ASP.Net (C#) разработчик.
Задачи - создание сайтов, поддержка/развитие существующих сайтов.
Требования:
1. Высшее образование
2. Знание и опыт работы с ASP.Net
3. Знание и опыт работы с ASP.Net MVC
4. Знание и опыт работы с T-SQL
5. HTML, DOM (для IE, FF, Opera), JavaScript, CSS
6. Опыт создания сайтов для Sharepoint (2007, 2010) будет преимуществом
График работы: понедельник-пятница с 9/10 до 18/19.
Испытательный срок до 2 месяцев.
Офис находится в Москве по адресу 5 Донской проезд 15 строение 5 (рядом находится станция метро "Ленинский проспект").
Быстрее всего я смогу с вами связаться если вы вышлите мне письмо на [email protected] с информацией о себе:
1. ФИО, Дата рождения
3. Опыт работы
4. Причина увольнения с предыдущего места работы
5. Желаемый уровень зарплаты
В теме письма укажите "ASP.Net Developer
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