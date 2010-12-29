Программист PHP (Ведущий на проекте)

Над чем придется работать: Работать в рамках одного интересного проекта (доработка и поддержка). Проект состоит из блога и магазина. ЦА - ИТишники. Кто нужен: Требуется ответственный программист, который отлично знает UMI.CMS. Делать надо будет качественно, халтурить или делать тяп-ляп ...