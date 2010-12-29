Программист PHP (Ведущий на проекте)

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка245 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требования:

- Опыт работы PHP-программистом от 2-х лет;

- Опыт работы с базами данных;

- Наличие выделенного интернет-канала‚ возможность работы с трафиком от 1Гб/мес;

- Наличие настроенной программы Skype и гарнитуры‚ возможность свободно общаться;

- Готовность выполнить тест.

Необходимые навыки:

- Умение работать;

- Опыт ведения команды минимум из двух человек;

- PHP‚ MySQL‚ HTML‚CSS‚ Javascript -хорошее знание;

- Приветствуется опыт работы с MySQL/PostgreSQL;

- Приветствуется опыт работы с другими языками: C/C++/Java/Python/Ruby;

- Умение работать в команде;

- Опыт работы с CVS/SVN;

- Терпеливое отношение к чужому коду;

- Умение читать и понимать техническую литературу на английском языке;

- А также‚ активно перенимать опыт коллег и делиться собственным опытом;

- Желание учиться.

Обязанности:

- Разработка и тестирование кода на PHP;

- Разработка структур баз данных;

- Улучшение существующего кода и решений;

- Составление документации к проделываемой работе;

- Контроль разработчиков;

- Ответственность за целостность архитектуры проекта.

Условия:

- Работа удаленно‚ на постоянной основе‚ полный рабочий день по офисным часам (время московское);

- Возможно смещение рабочего дня по взаимной договоренности;

- Рост заработной платы зависит от результатов работы.

PHP
13 лет назад
Frolljob
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Web разработчик

    На постоянную удаленную сдельную работу требуется web программист. Требования: Знание ООП‚ UML‚ паттернов проектирования Знание PHP (4.x‚ 5.х)‚ MySQL‚ PostgreSQL Уверенные знания: HTML+CSS‚ JavaScript‚ AJAX‚ XML Умение читать и понимать чужой код Понимание высоких нагрузок‚ кластеризации ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • ASP.Net разработчик

    На постоянную работу требуется ASP.Net (C#) разработчик. Задачи - создание сайтов, поддержка/развитие существующих сайтов. Требования: 1. Высшее образование 2. Знание и опыт работы с ASP.Net 3. Знание и опыт работы с ASP.Net MVC 4. Знание и опыт работы с T-SQL 5. HTML, ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется программист

    Требуется человек, владеющий навыками HTML-верстки и САМОЕ ВАЖНОЕ - умеющий работать с 1С-Битрикс. Требуется время от времени вносить изменения на различные сайты, верстать шаблоны по Битрикс. Оплата сдельная. ГЛАВНОЕ условие - чтобы человек оперативно отвечал ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • [UMI.CMS] Программист

    Над чем придется работать: Работать в рамках одного интересного проекта (доработка и поддержка). Проект состоит из блога и магазина. ЦА - ИТишники. Кто нужен: Требуется ответственный программист, который отлично знает UMI.CMS. Делать надо будет качественно, халтурить или делать тяп-ляп ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется команда разработчиков Zend Framework

    На крупный интересный проект ищется команда разработчиков Zend Framework. Работа удаленная по утвержденному ТЗ. Оплата каждые 2 недели сдельная по реализованному функционалу. Требуется четкое соблюдение сроков. Ежедневные планерки и еженедельные отчеты о проделанной работе. Опыт ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработчик по magento

    Для долгосрочного сотрудничества ищем разработчика или команду с опытом в magento. Постоянные заказы - немецкие магазины различной сложности. Пожалуйста только с реальным опытом в magento. Желательно из Украины. Бюджет и все подробности – при личном ...

    Magento
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется профессиональный программист на Joomla

    $250

    На доработки, мелкие модификации сайтов, написанных на CMS Joomla требуется профессиональный, качественно работающий программист. Задания есть практически всегда. В ожидании предложений.

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • PHP/Zend/PostgreSQL программист

    Ищем программиста в быстрорастущий интересный интернет и технически сложный проект. Вы предпочитаете постоянную и сложную работу множеству более мелких проектов. Работа на дому. Ваше место жительства не важно. Вам нужно будет разобраться в существующем коде ...

    PHPPostgreSQL
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад