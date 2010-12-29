На постоянную удаленную сдельную работу требуется web программист. Требования: Знание ООП‚ UML‚ паттернов проектирования Знание PHP (4.x‚ 5.х)‚ MySQL‚ PostgreSQL Уверенные знания: HTML+CSS‚ JavaScript‚ AJAX‚ XML Умение читать и понимать чужой код Понимание высоких нагрузок‚ кластеризации ...
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Требования:
- Опыт работы PHP-программистом от 2-х лет;
- Опыт работы с базами данных;
- Наличие выделенного интернет-канала‚ возможность работы с трафиком от 1Гб/мес;
- Наличие настроенной программы Skype и гарнитуры‚ возможность свободно общаться;
- Готовность выполнить тест.
Необходимые навыки:
- Умение работать;
- Опыт ведения команды минимум из двух человек;
- PHP‚ MySQL‚ HTML‚CSS‚ Javascript -хорошее знание;
- Приветствуется опыт работы с MySQL/PostgreSQL;
- Приветствуется опыт работы с другими языками: C/C++/Java/Python/Ruby;
- Умение работать в команде;
- Опыт работы с CVS/SVN;
- Терпеливое отношение к чужому коду;
- Умение читать и понимать техническую литературу на английском языке;
- А также‚ активно перенимать опыт коллег и делиться собственным опытом;
- Желание учиться.
Обязанности:
- Разработка и тестирование кода на PHP;
- Разработка структур баз данных;
- Улучшение существующего кода и решений;
- Составление документации к проделываемой работе;
- Контроль разработчиков;
- Ответственность за целостность архитектуры проекта.
Условия:
- Работа удаленно‚ на постоянной основе‚ полный рабочий день по офисным часам (время московское);
- Возможно смещение рабочего дня по взаимной договоренности;
- Рост заработной платы зависит от результатов работы.
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