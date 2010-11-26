Требуется удаленный Flex разработчик.

Нужен 1-2 специалиста Livestreet для разработки новых плагинов для портала. Хорошее знание движка. Всегда на связи. Оставляйте свои контакты и желательно примеры работ. Работ много. В среднем расчитываем на 50у.е. за один плагин. По каждому плагину будем разговаривать ...