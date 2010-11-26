Требуется удаленный Flex разработчик.

На постоянную удаленную сдельную работу требуется web программист. Требования: Знание ООП‚ UML‚ паттернов проектирования Знание PHP (4.x‚ 5.х)‚ MySQL‚ PostgreSQL Уверенные знания: HTML+CSS‚ JavaScript‚ AJAX‚ XML Умение читать и понимать чужой код Понимание высоких нагрузок‚ кластеризации ...
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Компания Unicsoft ищет удаленных Flex разработчиков для работы над долгосрочным проектом.
Требования
- Flex/ActionScript;
- опыт разработки клиент-серверных приложений;
- технический английский;
Желательно
- Опыт работы с платформой SalesForce.
- Знание SQL.
Интенсивность работы: 40 часов в неделю.
Дата начала работ: как можно быстрее.
Оплата: $10-15 в час после окончания испытательного срока.
Испытательный срок: тестовое задание на 1-2 недели со сдельной оплатой.
Длительность контракта: постоянная работа. Совмещение невозможно.
Описание проекта:
Бизнес приложение интегрированние с платформой SalesForce.
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