Удалённый PHP программист

Компания iDeveloperNetwork ищет удаленных программистов на РНР для постоянной работы.

Требования

- PHP;

- MySQL или прочие сопоставимые по уровню СУБД;

- опыт работа на нагруженных проектах;

- технический английский;

Интенсивность работы: 40 часов в неделю.

Дата начала работ: как можно быстрее.

Оплата: $8-12 в час после окончания испытательного срока.

Испытательный срок: 2 месяца с оплатой $6-7 в час (по итогам интервью и выполнения тестового задания).

Длительность контракта: постоянная работа. Совмещение невозможно.

3. Описание проекта

Масштабный веб-проект из области интернет-маркетинга. Проект запущен и развивается. Всего в команде 9 разработчиков.

Задачи – новая функциональность, багфикс, рефакторинг.

Технологии – PHP 4/5, собственный MVC фреймворк, Smarty, Snoopy, JQuery, MySQL, InfoBright.

В случае интереса присылайте резюме и примеры кода на [email protected]. Заголовок письма: "PHP разработчик".

В качестве примера кода присылайте технологически сложный фрагмент кода от работающего коммерческого проекта.