Flash-разработчик

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Требования:

- хорошее знание AS3

- опыт работы над созданием крупных интернет-приложений, желательно многопользовательских

- умение работать в среде разработки Flex/Flash Builder

- опыт разработки онлайн-игрушек и приложений для социальных сетей (желательно)

- опыт работы с мультипользовательскими клиент-сервисными приложениями

Обязательны умение работать в коллективе, креативность и хорошее чувство юмора

Работа в офисе (Москва, м. Менделеевская), удаленная работа 1,2 дня в неделю по договоренности, остальное время в офисе, режим работы 5/2 выходные суббота, воскресенье, оформление по ТК, полный соц. пакет, з/п высокая, зависит от профессиональных навыков и умений (до 75000 руб.)

О компании: ООО "Снегов" занимаемся разработкой нового социального сайта www.cheloveche.ru

у нас молодой и дружный коллектив.

Если Вас заинтересовало данное предложение просьба откликнуться для дальнейшего сотрудничества

[email protected]

[email protected]

(495)666-21-70

13 лет назад
snegoffon
51 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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