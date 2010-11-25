Flash-разработчик

На постоянную удаленную сдельную работу требуется web программист. Требования: Знание ООП‚ UML‚ паттернов проектирования Знание PHP (4.x‚ 5.х)‚ MySQL‚ PostgreSQL Уверенные знания: HTML+CSS‚ JavaScript‚ AJAX‚ XML Умение читать и понимать чужой код Понимание высоких нагрузок‚ кластеризации ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования:
- хорошее знание AS3
- опыт работы над созданием крупных интернет-приложений, желательно многопользовательских
- умение работать в среде разработки Flex/Flash Builder
- опыт разработки онлайн-игрушек и приложений для социальных сетей (желательно)
- опыт работы с мультипользовательскими клиент-сервисными приложениями
Обязательны умение работать в коллективе, креативность и хорошее чувство юмора
Работа в офисе (Москва, м. Менделеевская), удаленная работа 1,2 дня в неделю по договоренности, остальное время в офисе, режим работы 5/2 выходные суббота, воскресенье, оформление по ТК, полный соц. пакет, з/п высокая, зависит от профессиональных навыков и умений (до 75000 руб.)
О компании: ООО "Снегов" занимаемся разработкой нового социального сайта www.cheloveche.ru
у нас молодой и дружный коллектив.
Если Вас заинтересовало данное предложение просьба откликнуться для дальнейшего сотрудничества
(495)666-21-70
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