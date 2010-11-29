Разработчик Sharepoint 2007

Сайт: v7zvezd.ru Текущая задача: создать фичу с тайтлом как в одноклассниках - мигание "********" в тайтле при поступлении новых сообщений (для чего именно сообщим выбранному исполнителю!). Эта задача будет как тест - после ответственного и приемлимого срока ...