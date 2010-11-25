Нужен пхп программист

Требования: - Опыт работы PHP-программистом от 2-х лет; - Опыт работы с базами данных; - Наличие выделенного интернет-канала‚ возможность работы с трафиком от 1Гб/мес; - Наличие настроенной программы Skype и гарнитуры‚ возможность свободно общаться; - Готовность выполнить тест. Необходимые навыки: - Умение ...
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