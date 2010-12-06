Специалист для сопровождения проекта

Сопровождение проекта "Система подписки на услуги"

Необходим специалист, территориально – Москва и Московская область (обязательно). Работа удаленно в команде.

Возможности:

• Неполный рабочий день

• Свободный график

• Отсутствие необходимости находиться в офисе каждый день

• Уровень загрузки – 60-90 часов в месяц

Требования:

• Постоянно находиться на связи в рабочее время (мобильный телефон) + онлайн (желательно Skype)

• Возможны выезды в офис заказчика (подъезд в офис в течение 2-3 часов)

Требуемые навыки:

• С#

• .NET версии 3.5 и выше

• MS SQL

• MVC 2.0

• Веб-приложения

• Приложения клиент-серверной архитектуры

Оплата - 30000 в месяц. Срок работы над проектом - 6 месяцев.

Возможны следующие схемы оплаты:

• Аванс в середине месяца (10000 руб.), остаток в конце месяца. Возможен перевод денег на счет в системе Яндекс.Деньги, либо перевод денег на расчетные счета Сбербанка или АльфаБанка.

• Наличный расчет без аванса в конце месяца.

Ждем ваших резюме по адресу [email protected], также связаться с нами можно через Л/С на сайте.