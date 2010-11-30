PHP программист (удалённая работа)

$500
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки269 просмотров
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Открыта вакансия PHP программиста

Требования:

- знание PHP

- опыт программирования

- не боятся чужого кода

Проекты сложные надо быть готовым учиться новому.

Надо ссылки на работы и пару слов чтобы понять какой есть опыт.

Будет проводится собеседование по телефону.

РАБОТА ПО ЗАРПЛАТЕ - платим зарплату, комиссию обналички и оплачиваем интернет.

8 ЧАСов В ДЕНЬ 5 дней в неделю.

УДАЛёННО. Нужен стабильный интернет.

Регулярно говорим по телефону.

PHP
13 лет назад
alexbeginin
Александр 
53 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов(-1)
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