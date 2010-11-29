Разыскиваются PHP-программисты

Набираю в команду людей для поднятие ресурса вверх.требуется сейчас 1 SEO-шник.Оплата по договору. подробности в личку или в icq 483110504.Писать предложения желательно в icq.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования:
— Знание HTML‚ CSS;
- Профессиональное знание PHP5, сильных и слабых сторон языка, слежение за
развитием языка;
— Хорошее знание SQL‚ Javascript, HTTP;
— Опыт программирования на PHP не менее 2х лет;
— Умение задавать правильные вопросы, если требуется;
- Умение разбираться в чужом коде и править его без полной переделки;
- Умение находить решения не стандартных задач;
- Высокая культура кодирования;
- Полный рабочий день (возможность работы в выходные дни)
Приветствуется:
- Желание всё сделать правильно, но умение разумно ограничивать собственный
перфекционизм
- Любовь к своему делу и постоянному развитию.
— Знание систем контроля версий и принципов их работы;
— Грамотная речь;
- Умение понимать задачи «с полуслова»
Обязанности:
- разработка и поддержка веб-проектов
Оклад — индивидуально (в резюме указывайте Ваши ожидания)
Для рассмотрения вашей кандидатуры ждем от вас пример php кода, которым вы
гордитесь (одного-двух взаимодействующих классов вполне достаточно) и
резюме.
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