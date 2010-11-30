Нам в студию требуется веб-программист (php). Делаем мы преимущественно интернет-магазины. Чаще всего приходится работать с Битриксом. Если вы писали свои компоненты, реализовывали нестандартный функционал, украшая своим кодом эту систему — вы тот кто нам нужен.

Необходимые навыки:

* PHP с опытом разработки коммерческих проектов от года (не менее 5 работ).

* MySQL на уровне понимания разных типов join`ов.

* Bitrix. Просто необходимо хорошее знание API. Желателен опыт написания компонентов.

* HTML + CSS.

* Javascript. Желателен опыт работы с jQuery.

Условия:

* Работа в офисе на Горьковской, в 7 минутах от метро.

* Небольшой, дружный коллектив.

* Отсутствие всякого рода бюрократии.

* Не самые скучные задачи.

* Заработная плата зависит от вашей работоспособности. На испытательный срок (длительность от месяца до трех) до 30000. Далее по способностям.

* В сопроводительном письме укажите пожалуйста ссылки на примеры ваших работ.