Php программист

Открыта вакансия PHP программиста Требования: - знание PHP - опыт программирования - не боятся чужого кода Проекты сложные надо быть готовым учиться новому. Надо ссылки на работы и пару слов чтобы понять какой есть опыт. Будет проводится собеседование по телефону. РАБОТА ПО ЗАРПЛАТЕ ...