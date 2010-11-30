Php программист

Сопровождение проекта "Система подписки на услуги" Необходим специалист, территориально – Москва и Московская область (обязательно). Работа удаленно в команде. Возможности: • Неполный рабочий день • Свободный график • Отсутствие необходимости находиться в офисе каждый день • Уровень загрузки – 60-90 часов в месяц Требования: • Постоянно находиться ...
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Работа в офисе, постоянная, хорошие возможности для карьерного и финансового роста. Необходим специалист по веб-разрабтке. Обязательно - хорошее знание php и mysql, html и css (грамотная верстка). Возможен свободный график работы, совмещение с учебой. Дружный коллектив, большие бонусы и премии.
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