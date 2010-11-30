Php программист

Нам в студию требуется веб-программист (php). Делаем мы преимущественно интернет-магазины. Чаще всего приходится работать с Битриксом. Если вы писали свои компоненты, реализовывали нестандартный функционал, украшая своим кодом эту систему — вы тот кто нам нужен. Необходимые ...