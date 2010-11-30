Нужен программист Java или ASP.net

Нужно 2 программиста, которые работали бы удалённо. Главные требования: надёжность (пообещал=сделал), вёрстка, PHP, Java, Drupal (делетанты не подойдут), наличие опыта и готовых работ (портфолио), доброжелательность (хамвству бой!). Два варианта веб-программиста: 1 вариант - простые недорогие ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нами разрабатывается уникальная для СНД система электронной торговли и сравнения цен (пример: http://market.yandex.ru/).
Нам нужен программист высокого уровня с желанием учится, создать уникальный проект.
Обязательные требования к кандидату:
-Опыт работы с высоко нагруженными системами
-ASP.Net или java (servlets, JSP, serlets, velocity,Spring), Ajax, XML
-Умение распределить работу между сотрудниками
-умение определять и планировать свои задачи
Предложите свои требования по зарплате в месяц!
Работа в Офисе, полный рабочий день, возможны варианты. Подписываем контракт на 4-5 месяцев.
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