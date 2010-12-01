На проект нужен PHP программист с опытом работы в написание и желательно в поддержке проектов на PHP, есть основное ПО необходимо реализовывать большое количество доработок.Все доработки отдельными объемами .За каждый оплата по договоренности. Оплата ...
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Требуется программист php для работы с чужим кодом.
Править надо парсер и его связку с модулем публикации на сайт.
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