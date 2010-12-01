Программист php.

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Требуется программист php для работы с чужим кодом.

Править надо парсер и его связку с модулем публикации на сайт.

PHP
13 лет назад
Dmitri
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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