Спец по WP: доделать сайт best-mult.ru и форум

Нужен специалист по wordpress и форумам bbPress для доработки сайта best-mult.ru

1. В связи с возросшей нагрузкой на сервер нужно заранее оптимизировать пока еще не до конца готовый проект - для этого нужно поставить кеширование на сайте и объяснить мне как оно работает. Желательно дать мне соответствующие ссылки на то, где рассказано как устроено кеширование на сайтах WP (слышал, что WP нагружет сервер, надо эту нагрузку уменьшить до минимума).

2. На сайтах gogo.ru и video.yandex.ru есть разделы про то, как вебмастерам "помочь" поисковым системам индексировать видео-контент. На страницах http://gogo.ru/wmaster/videohost.shtml и http://video.yandex.ru/partners.xml это объяснено уже более подробно. Задача - сделать оповещение данных ПС о том, что видео-файл добавлен по всем правилам данных ПС.

3. Сделать или найти модуль "умной" карты сайта, которая выдавала бы вот такой список:

Название мультика

Сезон 1

Мультик 1

Мультик 2

и т.д.

Сезон 2

Мультик 1

и т.д.

и т.д.

Название мультика

и т.д.

Где название мультика - это главная категория (категорий столько, сколько мультиков), Сезон 1 - подкатегория этой категории, а Мультик - это пост. Такова струтура сайта, такой я бы хотел видеть и "умную" карту сайта. Эта карта должна быть основана на AJAX, т.е. сначала выводится в столбик список всех мультиков, при нажатии на мультик разворачивается список его сезонов, потом разворачивается список мультиков сезона.

4. Обновить WP до актуальной версии (при этом все должно работать как и раньше, т.е. после обновления сайт должен работать).

5. Сделать в самом низу каждой страницы вывод облака тегов, где тегами служат просто названия мультиков - т.е. к каждому посту, который я добавляю я прописываю всего один тег (название мульта), а внизу они выводятся облаком.

6. Сделать перед облаком тегов блок, состоящий из трех колонок (очень популярный на WP сайтах) - последние посты, последние комментарии, последние сообщения из форума. Этот блок должен быть красиво интегрирован в дизайн.

7. Поставленный форум нужно интегрировать по дизайну со всем сайтом, чтобы он выглядел как неотемлемая часть сайта. Интегрировать по дизайну нужно все страницы форума.

8. Настроить корректный вывод RSS, чтобы он выводил короткую новость + ссылку на пост (без видео-контента).

9. Другие работы (если необходимость возникнет) за доплату и помощь в развитии проекта.

Планируется запуск еще нескольких сайтов на WP, так что хороший спец по WP мне нужен будет еще долго.

ВНИМАНИЕ: сразу оставляйте ссылки на свои WP сайты.