На проект нужен PHP программист с опытом работы в написание и желательно в поддержке проектов на PHP, есть основное ПО необходимо реализовывать большое количество доработок.Все доработки отдельными объемами .За каждый оплата по договоренности. Оплата ...
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Ищу хорошего ПХП программиста с опытом Коханы 3 и Джейкуери. В офис или удаленно, но обязательно из Санкт-Петербурга.
Проект типа expedia.com
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