Php-программист для завершения сайта на ZF

Требуется javascript, jQuery программист в начинающую дизайн студию. Обязательно опыт работы, так же наличие портфолио.
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Нужен php-программист для завершения разработки сайта он-лайн тестирования. Обязателен опыт работы с Zend Framework, понимание архитектурной модели MVC, владение JQuery, JQuery UI, HTML/CSS верстка, системы контроля версий, багтрекинг.
Сайт сложный, на php с базами данных, скриптами, несколькими типами пользователей, учетом всевозможной статистики, реферальными программами, и т.д. Техническое задание имеется, будет обсуждаться с выбранными кандидатами. Творческий подход при согласовании ТЗ и разработке сайта будет вознагражден дополнительно. Большая часть уже готова, первое время нужно будет общаться с предыдущим разработчиком.
Это реальный проект, на котором можно заработать репутацию. Если у вас все хорошо получится, мы обратимся снова, нацеливайтесь на долгосрочное сотрудничество.
Условия:
- обязательно наличие портфолио и опыта
- успешное прохождение тестового задания
- студенты, частично занятые как вариант не рассматриваются
- доступность по ICQ, email в рабочее время
- ТИМ ЛИИ/ИЛИ/СЛИ будет большим плюсом
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