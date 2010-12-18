Php-программист для завершения сайта на ZF

Нужен php-программист для завершения разработки сайта он-лайн тестирования. Обязателен опыт работы с Zend Framework, понимание архитектурной модели MVC, владение JQuery, JQuery UI, HTML/CSS верстка, системы контроля версий, багтрекинг.

Сайт сложный, на php с базами данных, скриптами, несколькими типами пользователей, учетом всевозможной статистики, реферальными программами, и т.д. Техническое задание имеется, будет обсуждаться с выбранными кандидатами. Творческий подход при согласовании ТЗ и разработке сайта будет вознагражден дополнительно. Большая часть уже готова, первое время нужно будет общаться с предыдущим разработчиком.

Это реальный проект, на котором можно заработать репутацию. Если у вас все хорошо получится, мы обратимся снова, нацеливайтесь на долгосрочное сотрудничество.

Условия:

- обязательно наличие портфолио и опыта

- успешное прохождение тестового задания

- студенты, частично занятые как вариант не рассматриваются

- доступность по ICQ, email в рабочее время

- ТИМ ЛИИ/ИЛИ/СЛИ будет большим плюсом