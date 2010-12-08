Требуется javascript, jQuery программист

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка168 просмотров
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Требуется javascript, jQuery программист в начинающую дизайн студию.

Обязательно опыт работы, так же наличие портфолио.

JavascriptjQuery
13 лет назад
Wolfak
Артём 
31 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
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