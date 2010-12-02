Ruby программист

Требуется PHP программист на постоянной основе (удаленно, по московскому времени) со свободным графиком работы. Веб-студии и совместители не рассматриваются. Опыт разработки от 2 лет, нужно - PHP 5.5+ ООП, Mysql (ORM и напрямую), Model-View-Controller, основы XML ...