Flash программист

Команде разработчиков на постоянную работу требуется удаленный сотрудник.

Требования:

знание ActionScript 3.0 , Flash/Flex, работа с XML, MXML

Хорошее владение графическими редакторами (Adobe Photoshop‚ Illustrator и др.)‚ а так же HTML‚ CSS‚ JS

Знание ООП, код в классах, знание основных паттернов проектирования

Опыт Flash разработки от 1-го года

Опыт работы в команде разработчиков

Дополнительный плюс, если работаете с Away3d или Papervision3d, понимаете клиент-серверное взаимодействие и умеете работать с SVN или Git

Условия:

Удаленная сдельная работа в Agile команде (методикам работы Agile обучаем)

Белая заработная плата.

Бонусы по результатам работы над проектом.

По итогам работы над проектами возможно принятие в штат, что грозит дополнительными плюшками и массой интересной работы.