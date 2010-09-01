ООО Дифферент

Мы – первые, кто смог переосмыслить текущие и будущие потребности рынка ИТ-технологий. Используя новые формы и решения, наша компания реализует для Вас любой проект.

Мы выступаем инициаторами перспективного новаторства в сфере IT.

КОМАНДА – это слаженный механизм.

ОПЫТ – это десятки запущенных проектов.

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД – это яркая идея для каждого клиента.

Бизнес нового поколения – это DIFFERENT!

На сегодняшний день специалистами Different выполнен ряд сложных проектов для промышленных предприятий. Все они - уникальны. Возможность оптимально разрешить свои задачи есть и у Вас.

Добро пожаловать в Different-мир!