fromma

Александр fromma

 
42 годаРоссия/Магнитогорск
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
ООО Дифферент

Мы – первые, кто смог переосмыслить текущие и будущие потребности рынка ИТ-технологий. Используя новые формы и решения, наша компания реализует для Вас любой проект.

Мы выступаем инициаторами перспективного новаторства в сфере IT.

КОМАНДА – это слаженный механизм.

ОПЫТ – это десятки запущенных проектов.

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД – это яркая идея для каждого клиента.

Бизнес нового поколения – это DIFFERENT!

На сегодняшний день специалистами Different выполнен ряд сложных проектов для промышленных предприятий. Все они - уникальны. Возможность оптимально разрешить свои задачи есть и у Вас.

Добро пожаловать в Different-мир!

  • Php | js-программист

    $2500

    На постоянную удаленную сдельную работу требуется php | js программист. Требования: Знание ООП‚ UML‚ паттернов проектирования Знание PHP (4.x‚ 5.х)‚ MySQL‚ PostgreSQL Уверенные знания: HTML+CSS‚ JavaScript‚ AJAX‚ XML Умение читать и понимать чужой код Технический английский ...

    PHPJavascriptMySQLPostgreSQLHTMLCSSAjax
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Фирменный стиль

    Доброго дня всем. На основе существующего логотипа необходимо разработать фирменный стиль для последующего применения как в полиграфической продукции, так и в Сети. От вас вопросы, цены и сроки, все в аську, или скайп.

    Логотипы и Знаки6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Web разработчик

    На постоянную удаленную сдельную работу требуется web программист. Требования: Знание ООП‚ UML‚ паттернов проектирования Знание PHP (4.x‚ 5.х)‚ MySQL‚ PostgreSQL Уверенные знания: HTML+CSS‚ JavaScript‚ AJAX‚ XML Умение читать и понимать чужой код Понимание высоких нагрузок‚ кластеризации ...

    PHPJavascriptMySQLPostgreSQLHTMLCSSAjax
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Flash программист

    $2500

    Команде разработчиков на постоянную работу требуется удаленный сотрудник. Требования: знание ActionScript 3.0 , Flash/Flex, работа с XML, MXML Хорошее владение графическими редакторами (Adobe Photoshop‚ Illustrator и др.)‚ а так же HTML‚ CSS‚ JS Знание ООП, ...

    HTMLCSSFlashIllustratorActionScriptPhotoshop
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад