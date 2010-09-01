На постоянную удаленную сдельную работу требуется php | js программист. Требования: Знание ООП‚ UML‚ паттернов проектирования Знание PHP (4.x‚ 5.х)‚ MySQL‚ PostgreSQL Уверенные знания: HTML+CSS‚ JavaScript‚ AJAX‚ XML Умение читать и понимать чужой код Технический английский ...
Мы – первые, кто смог переосмыслить текущие и будущие потребности рынка ИТ-технологий. Используя новые формы и решения, наша компания реализует для Вас любой проект.
Мы выступаем инициаторами перспективного новаторства в сфере IT.
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ОПЫТ – это десятки запущенных проектов.
ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД – это яркая идея для каждого клиента.
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- $2500Веб-программирование10 заявокЗакрыт11 лет назад
Доброго дня всем. На основе существующего логотипа необходимо разработать фирменный стиль для последующего применения как в полиграфической продукции, так и в Сети. От вас вопросы, цены и сроки, все в аську, или скайп.Логотипы и Знаки6 заявокЗакрыт13 лет назад
На постоянную удаленную сдельную работу требуется web программист. Требования: Знание ООП‚ UML‚ паттернов проектирования Знание PHP (4.x‚ 5.х)‚ MySQL‚ PostgreSQL Уверенные знания: HTML+CSS‚ JavaScript‚ AJAX‚ XML Умение читать и понимать чужой код Понимание высоких нагрузок‚ кластеризации ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $2500
Команде разработчиков на постоянную работу требуется удаленный сотрудник. Требования: знание ActionScript 3.0 , Flash/Flex, работа с XML, MXML Хорошее владение графическими редакторами (Adobe Photoshop‚ Illustrator и др.)‚ а так же HTML‚ CSS‚ JS Знание ООП, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется на постоянную удаленную работу проектировщик интерфейсов.Дизайн интерфейсов и игрнет заявокЗакрыт13 лет назад