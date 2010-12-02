Програмист php

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок204 просмотра
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Нужен удаленный специалист на постоянную работу для реализации программы развития сайта.

Требования: ежедневное присутствие он-лайн (5 дней в неделю), срок начала работы над задачей - не более суток.

Оплата договорная для каждой задачи.

Оплата - до 10$ в час

PHP
13 лет назад
makudr
Михаил 
52 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
KATapcuc
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$900
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