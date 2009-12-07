KATapcuc

Андрей Малиновский KATapcuc

 
42 годаУкраина/Житомир
15 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Доработаю, изменю, создам (PHP,MySQL, JavaScript, HTML, CSS)

- C#

- ASP.NET MVC

- MsSQL

- HTML

- CSS

- JavaScript

- PHP

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSASP.NET
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Отзывы заказчиков
Natallina
Надежда 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Поставить ЧПУ на сайт
Работа выполнена. Все работает исправно.
После окончания работы и проверки, поступила оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
roddyb
Родион 
44 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$23
10 баллов
13 лет назад
Сверстать 10 страниц (формы)
Андрей сделал задачу как и обещал, за 1 день, но при этом сделал все качественно, никаких замечаний.
Всё отлично, задача поставлена четко, деньги уплачены вовремя :)
Ответный отзыв
messy
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
22 дня назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Модуль (или хак) для dle 9
Высокая скорость работы, быстро реализовал, все объяснил, заказал дополнительно доработку скрипта, 10 баллов из 10, рекомендую!
По выполнении задания получил оговоренную суму. Сотрудничество прошло отлично. :)
Ответный отзыв
DmitriyDonetsk
Дмитрий 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
$10
10 баллов
14 лет назад
Слайдер на jQuery
Заказал Андрею написать слайдер на jQuery, результатом вполне доволен! Работа выполнена достаточно быстро и в полном объеме, с учетом всех нюансов, незаметных на первый взгляд. В будущем для аналогичных работ буду выбирать исполнителем именно его.
С человеком приятно работать, от ТЗ не отклоняется, оплату сделал сразу после сдачи проекта
Ответный отзыв
Lario
50 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов
$5
10 баллов
14 лет назад
Домен для тур.портала
Дал сразу 2 отличных варианта домена, с оговоркой, что наш собственный домен ничем не хуже. Домены короткие, и очень запоминающиеся в зоне com. Кому надо домен и не только обращайтесь к нему. Очень позитивный молодой человек. Будем дальше сотрудничать
задание выполнил - деньги получил, все ок
Ответный отзыв
Веб-программирование
3 отзыва
от $5
от 1 дня
#680
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $100
от 2 дней
#511
HTML-верстка
1 отзыв
от $5
от 1 дня
#1242
Интернет-магазины
нет отзывов
от $500
от 5 дней
#3113
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 5 дней
#3526