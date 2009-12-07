Портфолио
- Система управления контентом для CMS DLE216 просмотров
- Новостной сайт для газеты214 просмотров
- Сайт салона красоты222 просмотра
- Сайт визитка для компании Стоп-Транзит329 просмотров
- Оф. пред. в Украине Польской компании APP306 просмотров
- Официальный сайт Милы Нитич565 просмотров
- Магазин компьютерной техники299 просмотров
- N-TECH сайт для оптовых покупателей299 просмотров
- Сайт полиграфии289 просмотров
- Промо сайт стереосистемы324 просмотра
- Аренда квартир в Киеве313 просмотров
- Промо сайт небольшой (пока)334 просмотра
Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
11 лет назад
Работа выполнена. Все работает исправно.
Ответный отзыв
После окончания работы и проверки, поступила оплата. Рекомендую.
$23
10 баллов
13 лет назад
Андрей сделал задачу как и обещал, за 1 день, но при этом сделал все качественно, никаких замечаний.
Ответный отзыв
Всё отлично, задача поставлена четко, деньги уплачены вовремя :)
$15
10 баллов
13 лет назад
Высокая скорость работы, быстро реализовал, все объяснил, заказал дополнительно доработку скрипта, 10 баллов из 10, рекомендую!
Ответный отзыв
По выполнении задания получил оговоренную суму. Сотрудничество прошло отлично. :)
$10
10 баллов
14 лет назад
Заказал Андрею написать слайдер на jQuery, результатом вполне доволен! Работа выполнена достаточно быстро и в полном объеме, с учетом всех нюансов, незаметных на первый взгляд. В будущем для аналогичных работ буду выбирать исполнителем именно его.
Ответный отзыв
С человеком приятно работать, от ТЗ не отклоняется, оплату сделал сразу после сдачи проекта
$5
10 баллов
14 лет назад
Дал сразу 2 отличных варианта домена, с оговоркой, что наш собственный домен ничем не хуже. Домены короткие, и очень запоминающиеся в зоне com. Кому надо домен и не только обращайтесь к нему. Очень позитивный молодой человек. Будем дальше сотрудничать
Ответный отзыв
задание выполнил - деньги получил, все ок
Веб-программирование
3 отзыва
от $5
от 1 дня
#680
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $100
от 2 дней
#511
HTML-верстка
1 отзыв
от $5
от 1 дня
#1242
Интернет-магазины
нет отзывов
от $500
от 5 дней
#3113
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 5 дней
#3526