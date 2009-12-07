Добрый день!

Нужен слайдер на jQuery - такой, как на картинке

http://files.mail.ru/ZMRYB5

Необходим в таком виде, чтобы можно было без проблем в CSS поменять его размеры, а также изменить добавлять/удалять (я так понимаю, на div'ах все).

И обязательно - спец эффекты. Т.е. человек, кликая по другой вкладке, видит как они красиво раздвигаются.

Названия вкладок - вертикальный текст. Один из вариантов его написания - с помощью SVG (вот нашел пример - http://alexvolkov.ru/vertikalnyjj-tekst-v-html.html ), фоны вкладок - картинки (активная или не активная, серый или оранжевый соответственно.

Если есть иные варианты (кроме картинок с текстом, но без фона) - они только приветствуются!:)

И еще такое пожелание. Необходимо,чтобы все id для div'ов назывались как-нибудь уникально. Например, slider-main, slider-vkladka - чтобы не было "конфликтов" на сайте. :)

В приложении архив с необходимыми изображениями.

Кто может сделать - пишите, пожалуйста, сколько уйдет времени и сколько стоит такая работа.

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