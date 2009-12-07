Слайдер на jQuery

Веб-программированиеЗавершен4 заявки175 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Нужен слайдер на jQuery - такой, как на картинке

http://files.mail.ru/ZMRYB5

Необходим в таком виде, чтобы можно было без проблем в CSS поменять его размеры, а также изменить добавлять/удалять (я так понимаю, на div'ах все).

И обязательно - спец эффекты. Т.е. человек, кликая по другой вкладке, видит как они красиво раздвигаются.

Названия вкладок - вертикальный текст. Один из вариантов его написания - с помощью SVG (вот нашел пример - http://alexvolkov.ru/vertikalnyjj-tekst-v-html.html ), фоны вкладок - картинки (активная или не активная, серый или оранжевый соответственно.

Если есть иные варианты (кроме картинок с текстом, но без фона) - они только приветствуются!:)

И еще такое пожелание. Необходимо,чтобы все id для div'ов назывались как-нибудь уникально. Например, slider-main, slider-vkladka - чтобы не было "конфликтов" на сайте. :)

В приложении архив с необходимыми изображениями.

Кто может сделать - пишите, пожалуйста, сколько уйдет времени и сколько стоит такая работа.

[email protected]

jQuery
14 лет назад
DmitriyDonetsk
Дмитрий 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
KATapcuc
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$10
1 день
Заказал Андрею написать слайдер на jQuery, результатом вполне доволен! Работа выполнена достаточно быстро и в полном объеме, с учетом всех нюансов, незаметных на первый взгляд. В будущем для аналогичных работ буду выбирать исполнителем именно его.
С человеком приятно работать, от ТЗ не отклоняется, оплату сделал сразу после сдачи проекта
  • Похожие заказы

  • Восстановление модуля заявок

    Есть сайт, была форма подачи заявок на тренинг(имя, телефон, емаил и тд), на данный момент не работает (в админке вроде есть, но на сайте не работает) http://rmes-project.com.ua/index.php?option=com_facileforms&amp;Itemid=29&amp;trening_name=%D0%CC%DD%D1_%C7%ED%E0%EA%EE%EC%F1%F2%E2%E0 сайт на Jomla задача: восстановить модуль заявок

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание flash сайта с админкой

    $300

    Создание сайта с админкой подобно сайту http://izeta.ru/ Должна быть регистрация на сайте. Авторизованные пользователи должны иметь возможность просматривать большее количество фото в галереях и видеть ценники на всех фото.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание портала биржи. Joomla / Drupal / др.

    $1000

    Желательно, что бы Вы были Киевлянином! Этот проект не из легких, поэтому прийдется несколько раз встречаться у нас в офисе по различным техническим моментам или предоставим Вам рабочее место у нас в офисе.. Требования к проекту: -------------------------------------------------- 1. ...

    JoomlaDrupal
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Работа на Python

    $35

    Необходимо разработать и описать диаграммы • Прецедентов. • Классов. • Структуры базы данных. • Структуры xml. При этом необходимо сделать реализацию задачи в объеме примера «Телефонный справочник». • Реализация на языке Python разработанной структуры классов • Набрать тестовые данные и организовать их ...

    Python
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Шаблон PHPShop Enterprise

    $250

    День добрый. Есть готовая верстка и psd страницы – нужно сделать шаблон для PHPShop Enterprise. От Вас хочу услышать: 1. Портфолио 2. Сроки 3. Цена

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработать сайт на Jomla

    Сайт на движке Jomla 1.0 используется модуль доски объявлений com_adsmanager. 1. Сделать загрузку и выгрузку категорий и самих объявлений с помощью файла .xml (загрузка доступна только админу) 2. В самом объявлении сделать активацию ссылки адреса сайта – ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Вывод консоли при нажатии на flash-player

    Описание задачи: Есть скрипт открытия консоли, его описание и ТЗ прикрепляю к проекту (ТЗ_вывод_консоли_на_тумбах.doc). Есть галерея из flash-плееров (исходники плеера и сам плеер, куда надо вставить консоль с примером его интеграции приложены к задаче). Необходимо интегрировать ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Форма связи + cookie

    $50

    Необходим простой пример формы связи (только html) Форма связи должна имет checkbox выбрав который запоминаются все данные введенные в поля формы (запоминаются до следующего открытия этой формы, и открыв форму снова данные автоматом вставляются) Если же chtckbox ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад