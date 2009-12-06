Вывод консоли при нажатии на flash-player

Разработка , доработка сайта эротического содержания с подключением биллинговых систем В первую очередь упор ставится на програмирование , знание кодеков ,знание разроботок API , PHP,RSS Требуются знания работы с протоколами CDN , технического английского для работы с ...
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Описание задачи:
Есть скрипт открытия консоли, его описание и ТЗ прикрепляю к проекту (ТЗ_вывод_консоли_на_тумбах.doc). Есть галерея из flash-плееров (исходники плеера и сам плеер, куда надо вставить консоль с примером его интеграции приложены к задаче). Необходимо интегрировать консоль в работу галереи флэш-плееров. Все исходные данные есть, а именно протестированный яваскрипт, исходники плеера, исходники декомпилированного плеера похожего, из которого можно что нибудь да выдрать.
Задача:
Необходимо привязать выполнение JS-скрипта консоли к кнопке play флэш-плеера. А именно один раз за сессию чтобы открывалась консоль (реализовано уже в скрипте) при клике на play любого из плееров галереи на странице.
Основные требования:
- кроссбраузерная верная работа решения (!!!)
Используемые средства и технологии:
На усмотрение исполнителя.
Условия работы:
1) Работа без предоплаты либо 50% по безопасной сделке.
2) Если исполнителя нет на связи подряд дольше чем половина срока оговоренного - сделка расторгнута (т.е. 3 дня при сроке работ 6 дней).
3) Раз в день отчет о проделанной работе с указанием кол-ва часов, неясных моментов итп (если работа затянется более чем на сутки, разумеется).
4) Халтурщикам даю добрый совет - не тратьте пожалуйста свое время.
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