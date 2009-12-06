Вывод консоли при нажатии на flash-player

Веб-программированиеЗакрытнет заявок120 просмотров
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Описание задачи:

Есть скрипт открытия консоли, его описание и ТЗ прикрепляю к проекту (ТЗ_вывод_консоли_на_тумбах.doc). Есть галерея из flash-плееров (исходники плеера и сам плеер, куда надо вставить консоль с примером его интеграции приложены к задаче). Необходимо интегрировать консоль в работу галереи флэш-плееров. Все исходные данные есть, а именно протестированный яваскрипт, исходники плеера, исходники декомпилированного плеера похожего, из которого можно что нибудь да выдрать.

Задача:

Необходимо привязать выполнение JS-скрипта консоли к кнопке play флэш-плеера. А именно один раз за сессию чтобы открывалась консоль (реализовано уже в скрипте) при клике на play любого из плееров галереи на странице.

Основные требования:

- кроссбраузерная верная работа решения (!!!)

Используемые средства и технологии:

На усмотрение исполнителя.

Условия работы:

1) Работа без предоплаты либо 50% по безопасной сделке.

2) Если исполнителя нет на связи подряд дольше чем половина срока оговоренного - сделка расторгнута (т.е. 3 дня при сроке работ 6 дней).

3) Раз в день отчет о проделанной работе с указанием кол-ва часов, неясных моментов итп (если работа затянется более чем на сутки, разумеется).

4) Халтурщикам даю добрый совет - не тратьте пожалуйста свое время.

14 лет назад
leemp
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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