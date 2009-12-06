Скрипт для преобразования базы IP-адресов

$15
Веб-программированиеЗакрыт10 заявок312 просмотров
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Имеется файл XLS с данными в обычном текстовом виде: дата-время, IP-адрес, номер порта, объем трафика и т.д. Собственно, детализация трафика за период. В файле – порядка 65000 строк. Нужно для каждой строки добавить (в новом столбце) параметр "Адрес сайта", который определится на основании столбца IP (хотя бы через тот же nslookup). Вот собственно, и вся задача.

14 лет назад
astarkin
Андрей 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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