Скрипт для преобразования базы IP-адресов

Имеется файл XLS с данными в обычном текстовом виде: дата-время, IP-адрес, номер порта, объем трафика и т.д. Собственно, детализация трафика за период. В файле – порядка 65000 строк. Нужно для каждой строки добавить (в новом столбце) параметр "Адрес сайта", который определится на основании столбца IP (хотя бы через тот же nslookup). Вот собственно, и вся задача.