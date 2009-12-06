Нужен модуль для shopcms (выбор по производителю)

Кто знаком с этим движком тот знает, что при добавлении товаров в магазине есть возможность устанавливать доп. характеристики к этим товарам, я в своём магазине сделал доп. характеристикой список производителей, теперь мне необходимо вывести этот список производителей на главную...пишите кто может это реализовать и предоставить инструкцию по внедрению (доступ к магазину дать не смогу)

Так же сразу указывайте свою цену.