Нужен модуль для shopcms (выбор по производителю)

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Кто знаком с этим движком тот знает, что при добавлении товаров в магазине есть возможность устанавливать доп. характеристики к этим товарам, я в своём магазине сделал доп. характеристикой список производителей, теперь мне необходимо вывести этот список производителей на главную...пишите кто может это реализовать и предоставить инструкцию по внедрению (доступ к магазину дать не смогу)

Так же сразу указывайте свою цену.

14 лет назад
kredit24
Валерий 
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
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