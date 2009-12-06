Моды к самописному движку сайта на PHP и поддержка

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок194 просмотра
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Icq 766-00000

сайт для работы- www.ebayodessa.net

Привет .Ищу толкового программиста,с отзывами и хорошим характером,который понимает клиента и его задания

имеется сайт ebayodessa.net ,полностью рабочий и настроенный,скрипт на php

требуется добавить несколько модулей на сайт (по типу - создание категорий,переносы тем и сообщений и тд такого типа -зарегестрируйтесь и войдите в кабинет -чтобы увидеть структуру)

требуется проверить и исправить недочеты для разных браузеров

требуется техподдержка сайта в будущем -

работы с сайтом и будущих заданий много

пишите

p.s. !!joomla это внешний контент - php - внутренний -тут связка...в основном работа в php

PHP
14 лет назад
IllusionMGS
Дмитрий 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
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