Лёгкий скрипт вывода рандомного видео + макросы

Добрый день. Необходимо довести работу по программированию сайта www.profitoolinfo.ru доработка имеющихся разделов согласно ТЗ HostCMS Платформа - Unix. Технологии - PHP/Mysql Жду Вопросы и предложения по суммам. Срок 1 месяц. С уважением, Дмитрий.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В общем, сложного ничего нету.
Есть текстовый файл с ютуб видео-хэшами (или как они там) - каждый на новой строке. Типа так:
z64mrb-M7KE
TB5-Y08qbjo
ASibLqwVbsk
Нужно сделать простой скрипт:
1) Берём из текстового файла рандомный хэш, подставляем в код видео ютуба (см. ТЗ) + сделать настраиваемую ширину и высоту видео (см. ТЗ - там написано даже как);
2) Выводим в шаблон (шаблон с расширением php) рандомное видео (страница обновляется - появляется другое видео, короче рандом);
3) Сделать так, чтобы в php-шаблон можно было подставлять макрос для вывода видео, т.е. не писать каждый раз вывод функции - - а можно было бы написать просто - [YOUTUBE].
В целом почитайте ТЗ.) Больше всего интересует превращение вывода функции в макрос.)
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