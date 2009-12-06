Лёгкий скрипт вывода рандомного видео + макросы

В общем, сложного ничего нету.

Есть текстовый файл с ютуб видео-хэшами (или как они там) - каждый на новой строке. Типа так:

z64mrb-M7KE

TB5-Y08qbjo

ASibLqwVbsk

Нужно сделать простой скрипт:

1) Берём из текстового файла рандомный хэш, подставляем в код видео ютуба (см. ТЗ) + сделать настраиваемую ширину и высоту видео (см. ТЗ - там написано даже как);

2) Выводим в шаблон (шаблон с расширением php) рандомное видео (страница обновляется - появляется другое видео, короче рандом);

3) Сделать так, чтобы в php-шаблон можно было подставлять макрос для вывода видео, т.е. не писать каждый раз вывод функции - - а можно было бы написать просто - [YOUTUBE].

В целом почитайте ТЗ.) Больше всего интересует превращение вывода функции в макрос.)