ProfiToolInfo - информационный портал

Добрый день! Нужно доработать VamShop 1. Нужно создать такой раздел как Производитель только с названиям Магазины с таким же принципом работы как и Производитель чтобы в админке можно было выбрать Логотипы магазинов буду расположеные по центру между Рекомендуемые товары/Новинки при нажатии ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Необходимо довести работу по программированию сайта www.profitoolinfo.ru
доработка имеющихся разделов согласно ТЗ
HostCMS Платформа - Unix. Технологии - PHP/Mysql
Жду Вопросы и предложения по суммам. Срок 1 месяц.
С уважением, Дмитрий.
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