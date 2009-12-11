Написать скрипт галереи

Нужна галлерея (JavaScript, возможно JavaScript + PHP) для интегрирования в дизайн

Автоматически выводит превьюшки изображений из указанной папки в три ряда со скроллингом. При клике на превюшку сверху выводится ее увеличенное изображение размером 370 на 286 на этой же странице.

Изображения заливаются в папку на сервере, адрес каждой картинки в коде не прописывается

Вид галереи - в приложении

Жду предложения и цены