Написать скрипт галереи

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Веб-программированиеЗавершен10 заявок271 просмотр
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Нужна галлерея (JavaScript, возможно JavaScript + PHP) для интегрирования в дизайн

Автоматически выводит превьюшки изображений из указанной папки в три ряда со скроллингом. При клике на превюшку сверху выводится ее увеличенное изображение размером 370 на 286 на этой же странице.

Изображения заливаются в папку на сервере, адрес каждой картинки в коде не прописывается

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Жду предложения и цены

14 лет назад
DarkElf
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
Выбранный исполнитель
sergiuc
Сергей 
39 летМолдова
16 лет в сервисе
Был
день назад
14 лет назад
$105
4 дня
Очень понравилось сотрудничать с Сергеем. Очень хороший программист, аккуратно сделал работу, максимально объяснил работу кода и сервиса. Выше всяких похвал.
Очень приятно было сотрудничать с Еленой. Очень внимательно относится к исполнителю. Очень понравился стиль общения. Надеюсь, еще смогу помочь.
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