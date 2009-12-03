Нужно написать несложный плагин для Joomla 1.5

Суть работы плагина:

Страничка в админке с полями для ввода текста, загрузки картинки (1шт), флешки (1 шт), выбором категории для материала. На выходе получаем стандартный Джумловский материал отформатированный по определённым правилам. Текст из полей, картинка, флешка в определённых местах HTML заготовки

Более подробное ТЗ в приложении.

Человек должен знать и понимать что делает, а не экспериментировать и учиться на моём сайте.

Если работа будет исполнена качественно и в срок, будут ещё небольшие подобные задания.

Предлагайте цены(в $ не в рублях) и сроки ( не спешно, но в разумных пределах )

Оплата через Moneybookers или прямым переводом на счёт.