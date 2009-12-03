Добрый день! Нужно доработать VamShop 1. Нужно создать такой раздел как Производитель только с названиям Магазины с таким же принципом работы как и Производитель чтобы в админке можно было выбрать Логотипы магазинов буду расположеные по центру между Рекомендуемые товары/Новинки при нажатии ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать несложный плагин для Joomla 1.5
Суть работы плагина:
Страничка в админке с полями для ввода текста, загрузки картинки (1шт), флешки (1 шт), выбором категории для материала. На выходе получаем стандартный Джумловский материал отформатированный по определённым правилам. Текст из полей, картинка, флешка в определённых местах HTML заготовки
Более подробное ТЗ в приложении.
Человек должен знать и понимать что делает, а не экспериментировать и учиться на моём сайте.
Если работа будет исполнена качественно и в срок, будут ещё небольшие подобные задания.
Предлагайте цены(в $ не в рублях) и сроки ( не спешно, но в разумных пределах )
Оплата через Moneybookers или прямым переводом на счёт.
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