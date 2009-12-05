Написать и доработать модули для VamShop

Имеется интернет-магазин на базе VamShop

Модуль 1

Нужно: реализовать список покупок/желаний пользователя, т.н. wish-list.

Его функционал: это своего рода папка "избранного" товара, который покупателя заинтересовал, но оформлять который он пока не будет. Из этого списка товар должен переноситься непосредственно в корзину для оформления заказа. Если товара не было на складе, но его количество изменилось с 0 на другое число, пользователь должен получить об этом уведомление на email.

Товары в вишлисте должны быть видны в разделе Незавершенные заказы с возможностью уведомления пользователя о том, что он добавил себе такие-то товары.

Вариантов реализации видится два: разработка соответствующего модуля, либо доработка Корзины.

Модуль 2:

В VamShop есть модуль доставки Почтой России, вот его страничка:

http://igel.pp.ru/oscommerce/russianpost/

нужно его доработать, так как работает он неверно, настроить на работу с бандеролями 1 класса и обыкновенными посылками, с наложенным платежом и без, реализовать возможность запрета наложки, если среди товара в корзине есть такой, который наложкой не поставляется (с соответствующим уведомлением пользователя)

Обязательно пишите цены по каждому пункту отдельно!