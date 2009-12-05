Нужно написать скрипт для Virtuemart joomla

$50
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки151 просмотр
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О размешение товара надо сделать вот так http://diskidoma.com.ua/or_bmw.html или так(http://www.ityre.com/en/disks/catalog/knk/1328/)

а сейчас у меня вот так http://www.wheelsmarket.com.ua/shop/seattle-2.html

Также добавить корзану напроти каждого подтовара в таблице

В приложении наброски как должно

icq 573426121

80679376143

[email protected]

JoomlaVirtuemart
14 лет назад
best-wheel
Сергей 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
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