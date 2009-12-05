Нужно написать скрипт для Virtuemart joomla

Нужен простенький скрипт для проигрывания mp3 файлов загруженных на хостинг, то есть залил в определенную папку и они появились в плеере. Что требуется: 1. По ширине плеер не более 240 пикселей. 3. Название проигрываемой сейчас песни (брать ...
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О размешение товара надо сделать вот так http://diskidoma.com.ua/or_bmw.html или так(http://www.ityre.com/en/disks/catalog/knk/1328/)
а сейчас у меня вот так http://www.wheelsmarket.com.ua/shop/seattle-2.html
Также добавить корзану напроти каждого подтовара в таблице
В приложении наброски как должно
icq 573426121
80679376143
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