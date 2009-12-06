Нужны доработки

Веб-программированиеЗавершен10 заявок200 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать, следующее:

1. Страницу восстановления забытого пароля.

2. Топ тизеров системы. (Функционал делать по примеру, я покажу как он должен выглядеть).

Ваши предложения? (реально).

С выбранным исполнителем свяжусь сам.

14 лет назад
Zadir
Павел 
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов
Выбранный исполнитель
snoop15
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$35
3 дня
Виталий, очень грамотный специалист, приятный в общении молодой человек! Сделал всё оперативно и качественно, за что ему огромное спасибо, ещё поработаем! Советую и Вам...
Очень приятный заказчик и по общению и по постановки задачи. Оплата поступает вовремя.
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