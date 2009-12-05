Спарсить базу доменов из ЯК

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки130 просмотров
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Нужно спарсить базу доменов, добавленных в яндекс каталог.

Базу представить в виде нескольких файлов формата csv (или другие форматы, в которых возможно по столбцах данные ставить).

Формат данных в базе:

Колонка 1 | Колонка 2

домен | тайтл

... | ...

Или же предоставить мне скрипт который соберет данную информацию.

Указывайте пожалуйста цены и что именно я получу(скрипт или данные).

14 лет назад
yoora
Юрий 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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