Спарсить базу доменов из ЯК

Нужно спарсить базу доменов, добавленных в яндекс каталог.

Базу представить в виде нескольких файлов формата csv (или другие форматы, в которых возможно по столбцах данные ставить).

Формат данных в базе:

Колонка 1 | Колонка 2

домен | тайтл

... | ...

Или же предоставить мне скрипт который соберет данную информацию.

Указывайте пожалуйста цены и что именно я получу(скрипт или данные).