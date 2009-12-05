Здравствуйте, нужно написать каталог предприятий и доска обьявлений для DLE 8.3 С нуля! Каталог предприятий: http://www.ukrbiznes.com/catalog.php или http://www.ulmoney.ru/guide/companies/ Нужно тоже самое сделать.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать парсер csv файла в нужный формат.
Во вложении исходный csv файл и пример готового csv файла.
Подробное т.з. и файлы scv во вложении.
Желательно сделать на php и качественно, с перспективой сотрудничества.
Спасибо.
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