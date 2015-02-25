Исправить мамбот multithumb20b1_3 для Джумлы

$50
Веб-программированиеЗавершен3 заявки166 просмотров
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Нужно чтобы этот мамбот увеличивал фотку не до оригинального размера, а подстраивал под размер экрана (если она больше) ,если меньше то показывает как есть, т.е. действовал аалогично этому - http://synergyteam.ru/content/view/25/33/lang,ru/

также нужно как и в этом пример кнопочка "максимально"

все остальные свойства должны сохраниться.

исходник мамбота вложен.

идеально нужно в воскресенье.

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14 лет назад
f1x
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
developer111
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
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