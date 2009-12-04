"Бренды" для магазина Webasyst shop-script

ДОРАБОТКА ИСХОДНОГО КОДА МАГАЗИНА:

"Доработанные брэнды (производители)" [WebAsyst]

Возможность внесения информации о бренде (теги, логотипы - активный и неактивный) и выбор бренда для товаров.

Вот какая должна быть реализация:

В админ-части есть отдельная страница, где создаются бренды, а именно:

- Название бренда

- Описание бренда

- Логотип бренда.

Далее при добавлении товара например под полем "наименование" поле со всплывающим меню с выбором бренда для этого товара. Эти же бренды также отображаются и работают при экспорте/импорте товаров в excel. Меню с брендами можно выводить на главную страницу.

PS.

Вот вроде нашел в действии примерно то что нужно (внизу страницы):

http://hits.com.ua/

Пишите обязательно цены и сроки. К сожалению ICQ сейчас недоступна, поэтому все предложения оставляйте здесь.