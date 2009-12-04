"Бренды" для магазина Webasyst shop-script

Требуется программист друпал, хорошо разбирающийся в API для доработки сайта. Все задачи специфические, связанные с программированием в этой CMS (темизация, дописка модулей).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ДОРАБОТКА ИСХОДНОГО КОДА МАГАЗИНА:
"Доработанные брэнды (производители)" [WebAsyst]
Возможность внесения информации о бренде (теги, логотипы - активный и неактивный) и выбор бренда для товаров.
Вот какая должна быть реализация:
В админ-части есть отдельная страница, где создаются бренды, а именно:
- Название бренда
- Описание бренда
- Логотип бренда.
Далее при добавлении товара например под полем "наименование" поле со всплывающим меню с выбором бренда для этого товара. Эти же бренды также отображаются и работают при экспорте/импорте товаров в excel. Меню с брендами можно выводить на главную страницу.
PS.
Вот вроде нашел в действии примерно то что нужно (внизу страницы):
Пишите обязательно цены и сроки. К сожалению ICQ сейчас недоступна, поэтому все предложения оставляйте здесь.
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