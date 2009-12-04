"Бренды" для магазина Webasyst shop-script

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки320 просмотров
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ДОРАБОТКА ИСХОДНОГО КОДА МАГАЗИНА:

"Доработанные брэнды (производители)" [WebAsyst]

Возможность внесения информации о бренде (теги, логотипы - активный и неактивный) и выбор бренда для товаров.

Вот какая должна быть реализация:

В админ-части есть отдельная страница, где создаются бренды, а именно:

- Название бренда

- Описание бренда

- Логотип бренда.

Далее при добавлении товара например под полем "наименование" поле со всплывающим меню с выбором бренда для этого товара. Эти же бренды также отображаются и работают при экспорте/импорте товаров в excel. Меню с брендами можно выводить на главную страницу.

PS.

Вот вроде нашел в действии примерно то что нужно (внизу страницы):

http://hits.com.ua/

Пишите обязательно цены и сроки. К сожалению ICQ сейчас недоступна, поэтому все предложения оставляйте здесь.

14 лет назад
denisxxxl
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
AterOnis
Алексей 
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
14 лет назад
$100
2 дня
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