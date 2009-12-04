Установить и отредактировать сайт на Drupal

Необходимо разработать модуль доставки согласно тарифной сетке, цена доставки варьируется в зависимости от веса товара и города назначения. Пользователь регистрируется на сайте интернет-магазина, при регистрации доступна лишь страна Казахстан, необходимо чтобы пользователь мог выбрать город ...
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Добрый вечер.
Основные задачи:
1. Необходимо установить сайт на движке Drupal.
2. Отредактировать бесплатный шаблон – разместить блоки, линки на сайте как в макете, подправить дизайн.
3. Построить структуру сайта – создать необходимые категории.
4. Спарсить информацию с копируемого сайта.
Подробности, макет, аналогичный-копируемый сайт в ТЗ (в ЛС).
Крайний срок – от 3 до 5 дней, не позже. Бюджет до 5000р. Чем раньше будет готов сайт, тем больше бюджет.
Требования:
1. Положительная репутация.
2. Опыт работы с Drupal.
3. Быть в он-лайне.
4. Ежедневный отчёт о проделанной работе.
Остальные вопросы в ЛС...
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