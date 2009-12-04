Установить и отредактировать сайт на Drupal

$250
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки156 просмотров
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Добрый вечер.

Основные задачи:

1. Необходимо установить сайт на движке Drupal.

2. Отредактировать бесплатный шаблон – разместить блоки, линки на сайте как в макете, подправить дизайн.

3. Построить структуру сайта – создать необходимые категории.

4. Спарсить информацию с копируемого сайта.

Подробности, макет, аналогичный-копируемый сайт в ТЗ (в ЛС).

Крайний срок – от 3 до 5 дней, не позже. Бюджет до 5000р. Чем раньше будет готов сайт, тем больше бюджет.

Требования:

1. Положительная репутация.

2. Опыт работы с Drupal.

3. Быть в он-лайне.

4. Ежедневный отчёт о проделанной работе.

Остальные вопросы в ЛС...

Drupal
14 лет назад
DevilBoy
Артём 
36 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
16 часов назад
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