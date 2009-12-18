ASP.NET C# Webclient

$150
Веб-программированиеЗавершен5 заявок268 просмотров
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Добрый день, необходимо сделать парсер сайта на ASP.NET C#.

Опыт работы с Webclient обязателен.

14 лет назад
shef6
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
dmitry-h
Дмитрий 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$150
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Буду рад поработать с Сергеем еще раз. Отличный заказчик, предоставил полноценное ТЗ, все время был на связи, с оплатой задержек не было. В процессе реализации проекта выяснились некоторые дополнительные ограничения (не зависящие от Заказчика) и потребовалась небольшая доработка. Заказчик пошел мне на встречу и компенсировал дополнительные работы.