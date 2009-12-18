ASP.NET C# Webclient

Буду рад поработать с Сергеем еще раз. Отличный заказчик, предоставил полноценное ТЗ, все время был на связи, с оплатой задержек не было. В процессе реализации проекта выяснились некоторые дополнительные ограничения (не зависящие от Заказчика) и потребовалась небольшая доработка. Заказчик пошел мне на встречу и компенсировал дополнительные работы.