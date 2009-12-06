Исправить несколько ошибок и неточностей на сайте

Веб-программированиеЗавершен3 заявки160 просмотров
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Требуется специалист по WordPress, чтобы исправить несколько ошибок и неточностей на сайте и в шаблоне.

Более подробная информация будет передана выбранному исполнителю.

14 лет назад
Mikolas
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
bkos2009
Иван 
44 годаАргентина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва
14 лет назад
$15
1 день
Работа выполнена не полностью. У человека в настоящее время проблемы с компьютером - говорит винт полетел, в интернет выходит от друга и в ближайшее время не сможет починить свой компьютер.
Хороший работодатель! Конечно же, мне не по себе, то что из-за проблем с компьютеров пришлось прервать работу! А так скажу одно, человек хороший и советую с ним работать!
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