Мелкие фиксы для интернет-магазина

1 - на главной странице вывести 5 строк из описания товара вместо ссылки Meer Informatie », в

конце описания добавить ссыку Meer », которая будет вести на страницу товара. Текст должен быть в

рамочке голубого цвета - как цвет текста в самом низу страницы.

Смотрите прикрепленный файл.

2 - поменять цвет голубого для ссылок в футере "ALGEMENE VOORWAARDEN", "BEDRIJFSINFO" и т.д.

Смотрите тот же прикрепленный файл

3 - на странице аккаунта добавить кнопку "Vragen?" сразу под кнопками для PDF invoice. Кнопка

должна быть такого же серого цвета как и PDF invoice. Кнопка "Vragen?" должна вести на страницу

контактов http://mob-com.nl/contact_us.php