Joomla корректировка

Веб-программированиеЗакрыт14 заявок277 просмотров
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Здравствуйте,

есть сайт на joomla требуется его корректировка, то есть немного подправить)

www.deepgarden.ru

надо сделать боковое меню, вместо надписей "подробнее" сделать кнопки и вместо ссылок, "предыдущая" и "следующая" тоже сделать кнопки, может еще что нить по мелочи, это уже в процессе.

Joomla
14 лет назад
ali-baba
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
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