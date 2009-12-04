Joomla корректировка

Здравствуйте,

есть сайт на joomla требуется его корректировка, то есть немного подправить)

www.deepgarden.ru

надо сделать боковое меню, вместо надписей "подробнее" сделать кнопки и вместо ссылок, "предыдущая" и "следующая" тоже сделать кнопки, может еще что нить по мелочи, это уже в процессе.