Видео с ИНТВ

Необходим скрипт, который будет «вытаскивать» прямую ссылку на фильм с интв и вставлять в мой плеер + дополнительное поле в модуле добавление новости в ДЛЕ для этой ссылки, если это возможно и укладывается в бюджет, если нет, то пусть будет через фрейм.

Уверен, что у кого ни будь уже есть готовое решение.

Также хотелось бы в дальнейшем (если интв сменит защиту своих файлов) получать своевременное обновление скрипта (естественно за доп. плату, но не более сегодняшнего бюджета).