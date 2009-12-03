Видео контекст для флеш плееров

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Нужно сделать вывод контекстных объявлений в флеш плееры.

Задача состоит в том, чтобы находить по вставленному на все страницы сайта ява скрипту все флеш плееры, менять "обертку" для этих плееров, и когда посетители сайта будут открывать плееры, показывать им всплывающие контекстные объявления. Причем объявления должны грузиться с определенного адреса. Аналог бегуна видео контекст. Главное , это нераспространение результатов работы и желательно зашифровка скрипта, чтобы никто не мог взять безвозмездно попользоваться..

Подробнее ТЗ расскажу соискателям.

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14 лет назад
Dinar
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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