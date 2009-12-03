Разработка CMS

Требуется для БРАУЗЕРНОЙ он-лайн игры сделать бои, но сделать на ФЛЭШЕ. Сейчас в игре НЕ реализованы только бои, задача для программиста реализовать эти бои, бои придется писать с самого нуля. Реализация должна быть по принципу: 1.красивое ...