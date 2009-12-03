Настройка форума на vBulletin Version 4

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Направленность форума – варез (обмен ссылками на зарание залитые на фаилообменики фаилы)

Оформление тем: тему разрешается оформить, только оформив скрытый текст (далее Хайд), в котором будут прописаны ссылки на варез (несколько ссылок сразу).

Хайд должен быть оценен создателем, определенным кол-вом (на его выбор) поинтов (с возможностью переоценки в будущем).

Блокировать попытки оформить тему со свободной, открытой ссылкой.

Комментарии в темах: блокировать любые ссылки на внешние ресурсы, внутринние ссылки разрещены.

Открытие Хайда: при открытии юзером Хайда, с его аккаунта в пользу аккаунта создателя списывается количество поинтов, равное указанному создателем темы.

Доп. Трансфер поинтов между юзерами: между юзерами и администратором должен существовать свободный трансфер поинтов, между юзерами только возможность односторонней передачи (только подарить), а между администратором и юзерами двухсторонния передача (подарить и отобрать, естественно только администратором)

Администратор может неограниченно генерировать поинты на своем аккаунте (сам себе рисовать).

У юзеров в аккаунте должна существовать самоуничтожающиеся история последних 200-300 трансферов (новые операции заменяют место старых), с подробным описанием приходов и списаний.

Должна быть возможность генерации себе поинтов (с внесением в историю трансферов) при кликании на спонсорские баннеры (1 клик по 1 банеру, с 1 ip генерирует 1 поинт в сутки – повторный клик в те же сутки – бесполезен)

Статистика, связанная с поинтами: на форуме должна отображаться средняя стоимость открытия Хайда (сумма оценок всех Хайдов деленная на кол-во Хайдов), и общее кол-во поинтов в системе (сумма всех сгенерированных поинтов)

Права доступа: Администратор может генерировать поинты себе на аккаунт, видеть Хайд без каких либо операций с поинтами, видеть историю трансферов у юзеров и читать личную переписку (заблокировать возможность юзеров удалять историю личной переписки) остальные права администратора стандартные (как на большинстве форумов)

Модератор: Никак не связан с поинтами (у него нет личного счета), может видеть Хайд, может видеть историю трансферов и личную переписку других юзеров. Не имеет возможности банить навечно, может только попросить об этом администратора, в остальном все права модератора стандартные (как на большинстве форумов).

Юзеры – Стандартно

Гости – могут видеть форумы и темы, но не могут заходить и комментировать в темах, могут использовать поиск.

В целом движок нужно будет подогнать под остальные стандартные задачи (кнопки жалоб, цитат, правка сообщений, пристегивание фаилов и т.д.), и сделать еще 2 дополнительных форума (болталки) где вышеперечисленные правила недействительны, т.е. там можно постить тему без Хайда и поинты не играют никакой роли. Можно их сделать совершенно отдельными от основного форума, но с одинаковой базой юзеров, т.е. аккаунты юзеров на этих фрумах должны содержать всю информацию полученную на основных форумах.

Вот как то так.

14 лет назад
evgen79
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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