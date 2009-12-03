Настройка форума на vBulletin Version 4

Есть сайт почти доделаный сайт система управления контентом Drupal как сами можете увидеть есть недоделки -поиск -коменты -и еще пару мелочей которые для человека знающего свое дело займут пару минут Полный список в приложении. Ваши цены и сроки. Обращаю внимание на сроки! ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Направленность форума – варез (обмен ссылками на зарание залитые на фаилообменики фаилы)
Оформление тем: тему разрешается оформить, только оформив скрытый текст (далее Хайд), в котором будут прописаны ссылки на варез (несколько ссылок сразу).
Хайд должен быть оценен создателем, определенным кол-вом (на его выбор) поинтов (с возможностью переоценки в будущем).
Блокировать попытки оформить тему со свободной, открытой ссылкой.
Комментарии в темах: блокировать любые ссылки на внешние ресурсы, внутринние ссылки разрещены.
Открытие Хайда: при открытии юзером Хайда, с его аккаунта в пользу аккаунта создателя списывается количество поинтов, равное указанному создателем темы.
Доп. Трансфер поинтов между юзерами: между юзерами и администратором должен существовать свободный трансфер поинтов, между юзерами только возможность односторонней передачи (только подарить), а между администратором и юзерами двухсторонния передача (подарить и отобрать, естественно только администратором)
Администратор может неограниченно генерировать поинты на своем аккаунте (сам себе рисовать).
У юзеров в аккаунте должна существовать самоуничтожающиеся история последних 200-300 трансферов (новые операции заменяют место старых), с подробным описанием приходов и списаний.
Должна быть возможность генерации себе поинтов (с внесением в историю трансферов) при кликании на спонсорские баннеры (1 клик по 1 банеру, с 1 ip генерирует 1 поинт в сутки – повторный клик в те же сутки – бесполезен)
Статистика, связанная с поинтами: на форуме должна отображаться средняя стоимость открытия Хайда (сумма оценок всех Хайдов деленная на кол-во Хайдов), и общее кол-во поинтов в системе (сумма всех сгенерированных поинтов)
Права доступа: Администратор может генерировать поинты себе на аккаунт, видеть Хайд без каких либо операций с поинтами, видеть историю трансферов у юзеров и читать личную переписку (заблокировать возможность юзеров удалять историю личной переписки) остальные права администратора стандартные (как на большинстве форумов)
Модератор: Никак не связан с поинтами (у него нет личного счета), может видеть Хайд, может видеть историю трансферов и личную переписку других юзеров. Не имеет возможности банить навечно, может только попросить об этом администратора, в остальном все права модератора стандартные (как на большинстве форумов).
Юзеры – Стандартно
Гости – могут видеть форумы и темы, но не могут заходить и комментировать в темах, могут использовать поиск.
В целом движок нужно будет подогнать под остальные стандартные задачи (кнопки жалоб, цитат, правка сообщений, пристегивание фаилов и т.д.), и сделать еще 2 дополнительных форума (болталки) где вышеперечисленные правила недействительны, т.е. там можно постить тему без Хайда и поинты не играют никакой роли. Можно их сделать совершенно отдельными от основного форума, но с одинаковой базой юзеров, т.е. аккаунты юзеров на этих фрумах должны содержать всю информацию полученную на основных форумах.
Вот как то так.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $100
Для сайта по оперативной полиграфии и широкоформатной печати необходимы несколько скриптов на PHP, XML, JS (очень желательно, пока, скрипты без использования MySQL, на основе XML, т.к. нет свободных баз на хостинге, но все зависит от ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Найдем программиста или группу программисту с опытом работы в Москве. Для доработки и поддержки достаточно крупного проекта, поставленного на прадо фреймворке. PHP Обязательное условие - возможность постоянных личных контактов, скайп или телефонных разговоров, а также стабильное ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Надо интегрировать данную галерею на сайт --noute.by (cms - shopcms) (над основным меню) галерея = http://ruseller.com/lessons.php?rub=28&id=475 1. Надо изменить высоту и ширину блока (под пространство каторое хорошо видно на сайте). 2. Надо изменить фон и цвет сладера. ...Завершен14 лет назад
- $15
Добавить возможность ведения лога и обеспечить работу скрипта в поддиректорияхЗавершен14 лет назад
- $100
Требуется обновление сайта компании www.loral.com.ua Необходимо установить сайт на бесплатный движок (Joombla) для возможности внесения правок в тексты (сейчас сайт статический) и написать инструкцию для простого пользователя (секретарь, менеджер) для внесения поправок и текстов.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $250
Бот должен выходить на определенные рынки и делать ставку по установленному коэфф. и установленному размеру, при выполнении условия. Все. Подробное описание в тех. задании.Завершен14 лет назад
- $5Веб-программирование9 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть купленный WebAsyst Shop-Script и есть сайт http://www.zippo-russia.ru/ Нужно натянуть этот дизайн на WebAsyst Shop-Script. Оплата электронными деньгами или наличкой в Москве. Наличие опыта по WebAsyst Shop-Script ОБЯЗАТЕЛЬНО!Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $350
Необходимо разработать данный модуль на php для LiveStreet (http://livestreet.ru). Это будет каталог недвижимости. Объекты будут добавляться как администратором, так и пользователями. По функционалу, необходимо естественно добавление объектов пользователями, там будет много полей (квадратура, этажность, цена ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад