Создать модуль "Недвижимость" для LiveStreet

Необходимо разработать данный модуль на php для LiveStreet (http://livestreet.ru). Это будет каталог недвижимости. Объекты будут добавляться как администратором, так и пользователями. По функционалу, необходимо естественно добавление объектов пользователями, там будет много полей (квадратура, этажность, цена и др), прикрепление фотографии и идеально была бы возможность отмечать объекты на карте города. Также можно сделать подсчет средней стоимости квадратного метра (думаю это просто реализовать).

Там должен быть поиск по заданным критериям объекта и сортировка (по цене, по дате).

Всё должно быть просто и наглядно, то так же смотреться солидно и функционально.

Примеры сайтов недвижимости которые более, менее подходят:

По функционалу, необходимо естественно добавление объектов пользователями, там будет много полей (квадратура, этажность, цена и др), прикрепление фотографии и идеально была бы возможность отмечать объекты на карте города. Также можно сделать подсчет средней стоимости квадратного метра (думаю это просто реализовать).

Там должен быть поиск по заданным критериям объекта и сортировка (по цене, по дате).

Всё должно быть просто и наглядно, то так же смотреться солидно и функционально.

Сколько это будет ориентировочно стоить? И вообще стоит ли заморачивать всё это на LiveStreet или уже лучше заказать полностью отдельный сайт?

Примеры сайтов недвижимости которые более, менее подходят:

http://krasnodar.life-realty.ru/

http://www.prisly.ru/1k/1k_c.htm