Создать модуль "Недвижимость" для LiveStreet

$350
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок191 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо разработать данный модуль на php для LiveStreet (http://livestreet.ru). Это будет каталог недвижимости. Объекты будут добавляться как администратором, так и пользователями. По функционалу, необходимо естественно добавление объектов пользователями, там будет много полей (квадратура, этажность, цена и др), прикрепление фотографии и идеально была бы возможность отмечать объекты на карте города. Также можно сделать подсчет средней стоимости квадратного метра (думаю это просто реализовать).

Там должен быть поиск по заданным критериям объекта и сортировка (по цене, по дате).

Всё должно быть просто и наглядно, то так же смотреться солидно и функционально.

Примеры сайтов недвижимости которые более, менее подходят:

По функционалу, необходимо естественно добавление объектов пользователями, там будет много полей (квадратура, этажность, цена и др), прикрепление фотографии и идеально была бы возможность отмечать объекты на карте города. Также можно сделать подсчет средней стоимости квадратного метра (думаю это просто реализовать).

Там должен быть поиск по заданным критериям объекта и сортировка (по цене, по дате).

Всё должно быть просто и наглядно, то так же смотреться солидно и функционально.

Сколько это будет ориентировочно стоить? И вообще стоит ли заморачивать всё это на LiveStreet или уже лучше заказать полностью отдельный сайт?

Примеры сайтов недвижимости которые более, менее подходят:

http://krasnodar.life-realty.ru/

http://www.prisly.ru/1k/1k_c.htm

14 лет назад
dygg
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
  • Похожие заказы

  • Доработать сайт на Drupal

    Есть сайт почти доделаный сайт система управления контентом Drupal как сами можете увидеть есть недоделки -поиск -коменты -и еще пару мелочей которые для человека знающего свое дело займут пару минут Полный список в приложении. Ваши цены и сроки. Обращаю внимание на сроки! ...

    Drupal
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Флеш сайт

    Нужен исходник www.incimutlu.com/ 1) вместо 9 альбомов(furniture......interior) нужно 3 (мебельная коллекция, галантерейная коллекция, автомобильная коллекция) - в мебельной, галантерейной коллекции: 26-30 фоток и до 20 внутренних окон(точно еще не определились) - в автомобильной коллекции:26-30 фоток 1 ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Поддержка интернет-магазина

    Необходимо минимально доделать и поддерживать интернет-магазин progita.ru .Задания разовые,но интересно постоянное сотрудничество,т.к. постоянно появляются новые задания.предположительно несколько часов в месяц. оплата - в зависимости от задания,договорная.

    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Переделать простое слайд-шоу на flash

    $20

    Флешка в шапке сайта http://rosenergoholding.ru/ сильно тормозит прокрутку в IE. Возможно из-за того, что криво сделана новичком в богомерзком SwishMax. Нужно переделать в нормальном флеше и сделать так, чтобы начальная картинка слайдшоу выбиралась случайно (сейчас при ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработка проекта

    Здравствуйте, многоуважаемые фрилансеры. Есть проект следующего содержания: Система управления заказами копи-центра Пользователи: Заказчики (известная группа лиц) Исполнитель Администратор Администратор может: - Управлять пользователями - добавлять - удалять - блокировать вход - Управлять заданиями Основной элемент системы - ЗАДАНИЕ в виде обычного файла, который заказчик загружает на сервер ...

    Веб-программирование18 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • 2 доп. модуля для phpBB 3.0 (написать и привязать)

    Сейчас на форуме отсутствуют в полной мере 2 основных момента: Билинг и Скрытый текст. Момент первый – Билинг Сейчас при регистрации юзера, ему автоматически на личный счет генерируется 100 Баллов, возможен трансфер средств между юзерами, но ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Внести изменения во Flash-сайт

    Сайт построен на TM-шаблоне. В сайте 7 страниц. На страницах сайта нужно изменить содержание: привести его в соответствии со сверстанными HTML шаблонами, которые будут предоставлены. На всех страницах все изменения сводятся к тому,чтобы поменять текст, поправить ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад